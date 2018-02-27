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27 Şubat 2018 22:24 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2018 23:09

Galatasaray finale bir adım daha yaklaştı

Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti.

Galatasaray finale bir adım daha yaklaştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçta Akhisarspor 19. dakikada Seleznov'un golüyle öne geçti. Galatasaray 2 dakika sonra 21. dakikada Ahmet Çalık ile eşitliği yakaladı. Sinan Gümüş 88. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Maç 2-1 sona erdi.

Sinan Gümüş kupada 6 gole ulaşarak krallık yarışında Negredo'yu yakaladı.

Bu maçın rövanşında finale kalacak takımı belirleyecek maç 17 veya 19 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.


Kaynak: AA

Etiketler: Ziraat Türkiye KupasıGalatasarayAkhisarspor


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