Galatasaray finale bir adım daha yaklaştı
Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçta Akhisarspor 19. dakikada Seleznov'un golüyle öne geçti. Galatasaray 2 dakika sonra 21. dakikada Ahmet Çalık ile eşitliği yakaladı. Sinan Gümüş 88. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Maç 2-1 sona erdi.
Sinan Gümüş kupada 6 gole ulaşarak krallık yarışında Negredo'yu yakaladı.
Bu maçın rövanşında finale kalacak takımı belirleyecek maç 17 veya 19 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA