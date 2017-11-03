Galatasaray, Feghouli'nin cezasına itiraz edecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek futbolcuları Sofiane Feghouli'ye verilen 3 maçlık cezaya ilişkin, "Konuyla ilgili itirazımızı yapacağız." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcuları Sofiane Feghouli'ye verilen 3 maçlık cezaya itiraz edeceklerini söyledi.



Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şebinkarahisar Sempozyumu'na katılan Dursun Özbek, etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Özbek, Süper Lig'in 10. haftasında oynadıkları Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası alan Feghouli ile ilgili olarak, "Cezayı duydum fakat bana cezanın hangi maksatla verildiği konusu ulaşmadı. Dolayısıyla biz de konuyla ilgili gereken itirazımızı inceledikten sonra yapacağız." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın bu akşam Gençlerbirliği ile önemli bir karşılaşmaya çıkacağını vurgulayan Özbek, "Galatasaray iyi gidiyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu gidişatımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



