Galatasaray evinde rahat kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Türk Telekom Arena'da oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçı Galatasaray 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini Lukas Podolski, Selçuk İnan(2) ve Garry Rodrigues kaydetti.



Galatasaray, bu galibiyetle birlikte puanını 49 yaptı ve tekrar 3'üncü sıraya çıktı. Adanaspor ise 20 puanda kaldı.



Galatasaray, gelecek hafta puan farkını 4'e indirdiği Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Adanaspor ise Çaykur Rizespor ile 6 puan değerinde bir maça çıkacak.