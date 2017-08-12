Galatasaray en çok yenilgiyi Fenerbahçe'den aldı

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde lig tarihinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde lig tarihinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.



Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 59 sezonda Fenerbahçe ile 120 kez karşılaştı.



Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 50 kezle Bursaspor'dan alan Galatasaray, en çok golü de (167) Bursa ekibine attı.



En fazla golü (154) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 16 kez rakip olduğu Osmanlıspor'a iki, 10 defa mücadele ettiği Akhisar Belediyespor'a ise sadece bir kez mağlup oldu.