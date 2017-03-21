Galatasaray derbilerde kayıp

Sarı-kırmızılılar, bu sezon farklı branşlarda güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 22 derbinin sadece 5'ini kazanabildi.

Galatasaray, bu sezon farklı branşlarda güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbi maçlarda bekleneni veremedi.



Son olarak Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile futbol, basketbol, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbolunda oynadığı müsabakaların çok büyük bölümünü kaybederek taraftarlarını üzdü.



Yarıştığı branşların hiçbirinde zirvede bulunmayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 22 derbinin sadece 5'ini kazanabildi.



Güçlü rakipleri ile bu sezon oynadığı 4 futbol karşılaşmasını da kazanamayan sarı-kırmızılılar, kadın ve erkeklerde mücadele ettiği basketbolda çıktığı 9 maçın 2'sinden, voleybolda ise yaptığı 8 müsabakanın 3'ünden galip ayrıldı.



Galatasaray, tekerlerli sandalye basketbolunda oynadığı tek derbide ise mağlup oldu.



FENERBAHÇE KARŞISINDA 10 DERBİYİ DE KAYBETTİ



Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe karşısında derbi maçlarda çok kötü bir performans ortaya koydu.



Sarı-kırmızılılar, rakibiyle futbol, basketbol ve voleybolda oynadığı 10 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.



Spor Toto Süper Lig'deki futbol maçında deplasmanda rakibine 2-0 yenilen Galatasaray, erkek basketbolunda ise sarı-lacivertlilerle Spor Toto Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 müsabakayı da yitirdi.



Kadın basketbolunda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan tek maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, voleybolda ise Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'ndeki ikişer müsabakada da rakibine boyun eğdi.



GALİBİYETLERİNİN 3'ÜNÜ BEŞİKTAŞ KARŞISINDA VOLEYBOLDA ALDI



Galatasaray, bu sezon Beşiktaş ile oynadığı 12 derbide 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.



Futbolda sezon başında oynanan TFF Süper Kupa maçında rakibi ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Vodafone Arena'da oynanan müsabakada ise sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Galatasaray, sezonun ikinci yarısındaki müsabakada ise rakibine sahasında 1-0 yenildi.



Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ile Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise rakibiyle ikişer müsabaka yaptı. Galatasaray, bu müsabakalarda birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.



Kadın basketbolunda sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş karşısında 25 maç aradan sonra mağlup oldu.



Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile yaptığı 2 maçta da galip gelen Galatasaray, Efeler Ligi'nde oynanan 2 müsabakanın birini kazandı, birini kaybetti.



Galatasaray, Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynadığı tek maçı ise yitirdi.



AKTAR: "ALIŞIK OLDUĞUMUZ BİR DURUM DEĞİL"



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, yaşanan sportif başarısızlıklar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.



Aktar, sarı-kırmızılı kulübün mücadele ettiği her kulvarda başarıyı hedeflediğini dile getirerek, "İstatistikler sportif yönden başarısız olduğumuzu gösteriyor. Yönetim kurulu ve başkanının görevi, başarılı olmak için gerekli tedbirleri almaktır. Bu, hoş bir durum değil. Galatasaraylı olarak bu duruma üzülüyoruz." diye konuştu.



Galatasaray'ın hiçbir branşta zirvede yer almamasının üzücü olduğunu anlatan Aktar, "Bu, alışık olduğumuz bir durum değil. Önümüzde mali genel kurul var. Genel kurulda bunun müzakereleri yapılır, yönetim ve başkana öneri ve tavsiyeler sunulur." ifadelerini kullandı.