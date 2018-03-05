Galatasaray bu hafta da liderlik koltuğunu korudu
Ligde 24. hafta maçları tamamlanırken, 50 puanlı Galatasaray, averajla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Haftaya 47 puanla zirvede giren Galatasaray, ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenerek 50 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi 2-0'la geçerek 50 puana yükselen Medipol Başakşehir'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.
Haftanın son müsabakasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 47 puanla üçüncü durumda yer alarak zirve takibine devam etti.
Zirve yarışındaki ekiplerden Fenerbahçe ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a evinde 3-2 yenilerek, liderin 6 puan gerisinde kaldı.
Ligin 24. haftasında yapılan 9 maçın 6'sında deplasman ekipleri galip gelirken, 2 maçı ev sahibi takımları kazandı, bir maç berabere sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursaspor-Kayserispor: 1-0
Kasımpaşa-Osmanlıspor: 1-1
Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-0
Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 0-7
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 0-1
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1
Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-3
Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2
- Puan durumu
Ligin 24. haftası sonrasında oluşan puan durumu şu şekilde:
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25. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:
9 Mart Cuma:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
10 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
11 Mart Pazar:
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
12 Mart Pazartesi:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)
Kaynak: AA