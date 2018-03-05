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05 Mart 2018 22:20 | Son Güncelleme: 05 Mart 2018 22:27

Galatasaray bu hafta da liderlik koltuğunu korudu

Ligde 24. hafta maçları tamamlanırken, 50 puanlı Galatasaray, averajla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü

Galatasaray bu hafta da liderlik koltuğunu korudu

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Haftaya 47 puanla zirvede giren Galatasaray, ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenerek 50 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi 2-0'la geçerek 50 puana yükselen Medipol Başakşehir'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Haftanın son müsabakasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 47 puanla üçüncü durumda yer alarak zirve takibine devam etti.

Zirve yarışındaki ekiplerden Fenerbahçe ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a evinde 3-2 yenilerek, liderin 6 puan gerisinde kaldı.

Ligin 24. haftasında yapılan 9 maçın 6'sında deplasman ekipleri galip gelirken, 2 maçı ev sahibi takımları kazandı, bir maç berabere sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursaspor-Kayserispor: 1-0

Kasımpaşa-Osmanlıspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-0

Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 0-7

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-3

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2

- Puan durumu

Ligin 24. haftası sonrasında oluşan puan durumu şu şekilde:

Süper Lig

Süper Lig
  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  GALATASARAY 24  16  59  27  32  50 
2.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 24  15  44  22  22  50 
3.  BEŞİKTAŞ 24  13  46  22  24  47 
4.  FENERBAHÇE 24  12  47  30  17  44 
5.  KAYSERİSPOR 24  10  33  28  38 
6.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 24  11  34  35  -1  37 
7.  TRABZONSPOR 24  38  35  36 
8.  GÖZTEPE 24  10  36  37  -1  36 
9.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 24  28  29  -1  34 
10.  TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 24  34  36  -2  33 
11.  BURSASPOR 24  10  32  33  -1  30 
12.  KASIMPAŞA 24  10  37  41  -4  30 
13.  GENÇLERBİRLİĞİ 24  10  30  37  -7  26 
14.  ANTALYASPOR 24  11  27  43  -16  25 
15.  AYTEMİZ ALANYASPOR 24  14  36  45  -9  24 
16.  ATİKER KONYASPOR 24  13  23  34  -11  21 
17.  OSMANLISPOR 24  13  32  44  -12  21 
18.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 24  18  16  54  -38  12 

25. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:

9 Mart Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

10 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

11 Mart Pazar:

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

12 Mart Pazartesi:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)


Kaynak: AA

Etiketler: SüperligBeşiktaşGalatasarayFenerbahçe


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