Galatasaray, Feghouli'yi borsaya bildirdi

Galatasaray, transfer görüşmesi yaptığı West Ham United oyuncusu Sofiane Feghouli'yi borsaya bildirdi.

Galatasaray, transfer görüşmesi yaptığı West Ham United oyuncusu Sofiane Feghouli'yi borsaya bildirdi.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.