Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de 22. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da yapılacak.

TFF'nin bu kararı almasında, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel ile 23 Şubat Perşembe günü oynayacağı maçın etkili olduğu vurgulandı.



Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programı şöyle:

22. hafta:



24 Şubat Cuma:



19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)



20.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



25 Şubat Cumartesi:



15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları Arena)



16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)



19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)



26 Şubat Pazar:



13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)



19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Gaziantep)



27 Şubat Pazartesi:



20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom Arena)

23. hafta:



3 Mart Cuma:



20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)



4 Mart Cumartesi:



16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)



5 Mart Pazar:



13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)



6 Mart Pazartesi:



19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)



20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)