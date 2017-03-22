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22 Mart 2017 18:07 | Son Güncelleme: 22 Mart 2017 18:10

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çalıştı.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sahaların bakıma alınması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, idmanını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular yer almazken, diğer futbolcuların pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler: galatasarayolimpiyat stadı


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