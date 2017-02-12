Galatasaray Arena'da tepetaklak

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Kayserispor arasında Trük Telekom Arena'da oynanan maçı, konuk takım Kayserispor 2 - 1 kazandı.

12. dakikada Podolski ile verkaç yaparak soldan ceza sahasına giren Rodrigues, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.



29. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağdan korner kullanan Deniz Türüç'ün ortasında, ön direkte iyi yükselen Mabiala, kafa vuruşuyla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.



44. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında, ceza sahasında Umut Bulut'un savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.



45+4. dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Deniz Türüç'ün yine sağdan kullandığı korner atışında, altıpasın önünde bu kez Levent Gülen kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2.



Kayserispor, maçın ilk yarısını 2-0 öne bitirdi.

70. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Varela'nın ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.



81. dakikada Semih Kaya'nın sağdan attığı pasta, topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Podolski'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



82. dakikada Rotman'ın ceza yayı önünden attığı sert şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.



86. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Welliton'un şutunda kaleye paralel giden meşin yuvarlak, tekrar Güray'a geldi. Bu futbolcunun kaleye çektiği şutta, üst diğere çarpan top dışarı gitti.



89. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Bruma'nın sağdan ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



90+4. dakikada Linnes'in pasında, kale sahası önünde topu kontrol eden Eren Derdiyok'un uygun durumda yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



Kayserispor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: Türk Telekom Arena



Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Can Hanoğlu



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu (Dk. 66 Josue), Semih Kaya, Hakan Balta, Linnes, De Jong, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Dk. 46 Eren Derdiyok), Rodrigues (Dk. 46 Sinan Gümüş), Bruma, Podolski



Kayserispor: Ahamada, Hakan Aslantaş, Kana Bıyık (Dk. 18 Levent Gülen), Mabiala, Erkan Kaş, Rotman, Lawal (Dk. 64 Sow), Güray Vural, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut (Dk. 79 Welliton)



Goller: Dk. 29 Mabiala, Dk. 45+4 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 89 Eren Derdiyok (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 52 Rotman, Dk. 68 Erkan Kaş, Dk. 90+3 Varela (Kayserispor)