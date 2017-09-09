Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 19 lig maçından 7'sini kazanabildi, 12'sinde puan kaybetti. İki takım arasında lig tarihinde yapılan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de yarınki rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.



Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 19 maçtan 12'sinde puan almayı başardı.



İki takım arasındaki son 19 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 8 maç da berabere sonuçlandı.



SON 19 MAÇ



Galatasaray ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de yapılan son 19 maçta alınan sonuçlar şöyle:



SEZON MAÇ SONUÇ



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2001-2002 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1



2006-2007 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1



Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1



2008-2009 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1



Antalyaspor-Galatasaray 1 - 0



2009-2010 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3



Galatasaray-Antalyaspor 1 - 2



2010-2011 Galatasaray-Antalyaspor 2 - 1



Antalyaspor-Galatasaray 3 - 0



2011-2012 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 0



Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1



2012-2013 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 4



Galatasaray-Antalyaspor 2 - 0



2013-2014 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1



Antalyaspor-Galatasaray 2 - 2



2015-2016 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 3



Antalyaspor-Galatasaray 4 - 2



2016-2017 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 1



Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3



LİGDE 43. RANDEVU



Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Sarı-kırmızılıların attığı 80 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.



Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 3-1, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla kazandı.



ANTALYA'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 21 maç yaptı.



Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 5 maç da berabere sonuçlandı.



Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Antalyaspor'a 41 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.