Galatasaray Antalya deplasmanında

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Antalya Stadyumu'unda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Süper Lig'deki son üç maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Antalyaspor karşısından galibiyetle ayrılarak kötü gidişine son vermeye çalışacak.



Galatasaray'da sarı kart cezalısı Lukas Podolski ile sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder ve Nigel de Jong karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart ceza sınırında bulunan Selçuk İnan ise Antalyaspor maçında kart görmesi durumunda 24. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında görev yapamayacak.