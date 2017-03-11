Galatasaray son dakikada güldü

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 33. saniyesinde Gençlerbirliği golü buldu. Serdar Gürler'in pasıyla, Galatasaray ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Khalili, ceza sahasına girer girmez şutunu attı ve topu Muslera'nın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1



5. dakikada Galatasaray beraberlik golünü penaltıdan buldu. Sarı-kırmızılı takımın atağında Carole ceza sahası içinde topla buluştu, içeriye çevirdiği top Ahmet Oğuz'un eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı kararını verdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Selçuk İnan, takımının beraberlik golünü attı: 1-1



21. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sabri Sarıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Yasin Öztekin topu kontrol etti. Altı pas içerisine yaptığı ortaya Podolski zor pozisyonda kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.



28. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Sarı-kırmızılı takımın atağında, Podolski Gençlerbirliği ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada topla buluştu. Alman oyuncunun, sağ çaprazdan sert şutunu, kaleci Hopf sağına doğru uçarak uzaklaştırdı.



36. dakikada sarı-kırmızılı takım tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde son çizgiye yakın bir noktaya gelen topu Yasin Öztekin, Josue'ye gönderdi. Josue de pasını penaltı noktası çevresinde bekleyen Podolski'ye attı. Alman oyuncunun bekletmeden ayağının dışıyla attığı şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



39. dakikada Gençlerbirliği üstünlük sayısına yaklaştı. Aydın Karabulut'un sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Anıl Karaer kafayı vurdu, top az farkla yandan dışarıya gitti.



45+1. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Rodriguez kendi yarı sahasından aldığı topla çalımlarla sol kanattan Gençlerbirliği ceza sahasına girdi. Rodriguez'in penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Josue yerden sert vurdu, top kaleci Hopf'un ayaklarından geri döndü.



45+1. dakikada Galatasaray 2. golünü buldu. Sabri'nin pasıyla Podolski, Gençlerbirliği ceza sahasına yakın bir noktada topla buluştu. Podolski'nin yaklaşık 25 metreden şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



65. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Selçuk Şahin'in indirdiği topla Ahmet Oğuz ceza sahasına girdi. Ahmet'in sert şutunda top kaleci Muslera'dan döndü. Ahmet bir kez daha vurdu, yakın mesafeden Muslera'ya çarpan top kornere gitti.



67. dakikada konuk ekip penaltı kaçırdı. Hakem Fırat Aydınus, sağ kanattan yapılan ortada Chedjou'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanmak için Serdar Gürler topun başına geçti. Serdar'ın kullandığı penaltıda, Muslera sağına gelen topu kurtardı.



68. dakikada Gençlerbirliği bir penaltı daha kazandı. Hakem Fırat Aydınus, bu kez Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



69. dakikada Gençlerbirliği penaltıdan golü buldu. Penaltı atışını kullanan Selçuk Şahin, kaleci Muslera ve topu ayrı köşelere göndererek skoru eşitledi: 2-2



71. dakikada gelişen Galatasaray atağında, Selçuk İnan sol kanattan ortaladı, Tolga Ciğerci, altı pasa yakın noktada kafayı vurdu, top kaleci Hopf'un kucağında kaldı.



77. dakikada ev sahibi takım yeniden öne geçme şansını kullanamadı. Sneijder'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Podolski altıpas içerisinde uygun pozisyonda, gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



79. dakikada Galatasaray net bir fırsattan daha yararlanamadı. Sneijder'in savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski, ceza sahası içinde şutunu attı, top kaleci Hopf'un ayaklarından döndü, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



86. dakikada Gençlerbirliği 3. gole yaklaştı. Aydın Karabulut sağ kanattan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Muslera son anda topu çizgi üzerinden çeldi.



90. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Rodrigues'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Gençlerbirliği ceza sahası ön çizgisi üzerinden kazanılan atışı kullanan Selçuk, topu kalecinin kapattığı köşeye gönderdi, direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2



Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.