Galatasaray kupada 4 golle kazandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. maçında deplasmanda Elazığspor'u Podolski ve Eren'in ikişer golüyle 4-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 5. haftasında Elazığspor, evinde Galatasaray'la karşılaştı. Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanan ve atv'den naklen yayınlanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 4-1 kazandı.



Kupadaki ilk 4 haftada aldığı kötü sonuçlarla ilk 2 şansını zora sokan Cimbom bu galibiyetle nefes aldı ve tur kapısını araladı.



Sarı-kırmızılı ekip 9. dakikada Podolski'nin attığı gol ile ekip devre arasını 1-0 önde kapattı.



Eren Derdiyok 59 ve 74. dakikalarda attığı 2 golle takımını rahatlattı. Elazığspor'un maçtaki tek golünü 84. dakikada penaltıdan Timur kaydederken Lukas Podolski 90+3'te maçın skorunu belirledi: 4-1



Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran Riekerink'in ekibi 2. sıraya yükseldi. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta maçında sahasında 24 Erzincanspor'u ağırlayacak.

Kaynak: haber7