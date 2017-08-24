Galatasaray 3'te 3 peşinde

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, üçüncü haftada yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.



Türk Telekom Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.



Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, ikinci haftasında ise Osmanlıspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşısında da galibiyeti hedefliyor.



Galatasaray'ın iki haftada ortaya koyduğu performans taraftarları sevindirirken, yarınki maçta tribünlerin dolması bekleniyor.



Maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte, hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Sofiane Feghouli dışında eksik futbolcu bulunmuyor.



TUDOR'DAN 2 MAÇTA AYNI 11



Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 2 haftasında aynı 11'i sahaya sürdü.



Hırvat teknik adamın, geride kalan Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarında ilk 11'i; Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis'ten oluşmuştu.



