Galatasaray, 29 yıl sonra ilk peşinde

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 2-0 yenildiği İsveç temsilcisi Östersunds'u İstanbul'da ağırlayacak Galatasaray, yeni bir Neuchatel Xamax başarısı yakalamanın peşinde.

Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turunda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax'a ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşı İstanbul'da tarihi bir skorla 5-0 kazanarak çeyrek finalist olurken, zorlu Östersunds müsabakası öncesi de benzer bir başarıyı tekrarlamaya çalışacak.



İlk maçta alınan sonuç ve sergilenen futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olan Neuchatel Xamax zaferinden 29 yıl sonra yeni bir geri dönüş hikayesi yazmayı hedefliyor.



İSTATİSTİKLER UMUT VERMİYOR



Östersunds maçı öncesi Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarındaki istatistikleri, İsveç ekibini tur için daha şanslı gösteriyor.



Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi kulvarlarında daha önce ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği 9 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde adını üst etaba yazdırabildi.



Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği Avrupa maçlarında elediği tek takım, 1988-1989 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda eşleştiği Neuchatel Xamax oldu. Benzer 8 eşleşmede ise sarı-kırmızılı takım elenmekten kurtulamadı.



ZÜRİH'E KURA İLE ELENDİ



Sarı-kırmızılı ekibin ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği eşleşmelerdeki en ilginç elenmesi ise 1963-1964 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre temsilcisi Zürih'e karşı oldu.



Organizasyonun 1. turunda karşılaştığı Zürih önünde ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, rakibini İstanbul'da ise 2-0 yendi. O dönemdeki kurallar çerçevesinde Roma'da yapılan tarafsız saha karşılaşması da 2-2 eşitlikle tamamlanırken, kura çekimiyle Zürih turu geçti.



9 EŞLEŞME



Galatasaray'ın Avrupa kupalarında ilk maçı 2 ve üzeri farklı kaybettiği maçlar ve rövanşları şöyle:





Sezon Organizasyon Tur Rakip Sonuçlar 1956-57 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur Dinamo Bükreş 1-3 (D) / 2-1 (Elendi) 1963-64 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur Zürih 0-2 (D) / 2-0 / 2-2 (Tarafsız saha - Kura ile elendi) 1986-87 UEFA Kupası 1. Tur Craiova 0-2 (D) / 3-2 (Elendi) 1987-88 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur PSV Eindhoven 0-3 (D) / 2-0 (Elendi) 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur Neuchatel Xamax 0-3 (D) / 5-0 (Tur atladı) Yarı Final Steaua Bükreş 0-4 (D) / 1-1 (Elendi) 1992-93 UEFA Kupası 3. Tur Roma 1-3 (D) / 3-2 (Elendi) 1995-96 UEFA Kupası 1. Tur Sparta Prag 1-3 (D) / 1-1 (Elendi) 2012-13 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Real Madrid 0-3 (D) / 3-2 (Elendi)



Not: Sonuçlarda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.