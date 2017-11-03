Galatasaray 2 haftanın acısını 5 golle çıkardı

Süper Lig'de 11. hafta açılış maçında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve hakem Serkan Çınar'ın düdük çaldığı maçta Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Mariano, 43. dakikada Maicon, 46 ve 81'de(penaltı) Gomis ve 58. dakikada Tolga Ciğerci attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısını 84. dakikada Scekic kaydetti.



Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 26'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü, Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)



7. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Gomis, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mariano'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Hopf'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top üstten kornere gitti.

16. dakikada Khalili'nin soldan ortasında ceza sahasında Scekic'in yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

21. dakikada Palitsevich'in soldan ortasında kale önünde topu kontrol eden Muric'in dönerek yakın mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesiyle kornere çıktı.

30. dakikada Rodrigues'in sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, altıpas önünde Maicon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

42. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Belhanda'nın yaptığı ortada, ceza sahasında Maicon kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu.

44. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında ara pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues'in yakın mesafeden vuruşunda, top Hopf'tan döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)



46. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Eren Derdiyok'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Belhanda, kale sahası önünde uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Gomis bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0

48. dakikada Eren Derdiyok'un pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Hopf soluna gelen meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

50. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Sağdan ceza sahasına giren Eren Derdiyok, korner çizgisine yakın bölgede topu Palitsevich'ten kurtardıktan sonra altıpas önündeki Tolga Ciğerci'ye pasını verdi. Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 4-0 yaptı.

73. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Eren Derdiyok'un yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Hopf topu çıkardı.

81. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahasında Gomis'in şutunda meşin yuvarlak savunmadan dönerken, hakem Serkan Çınar, Luccas Claro'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışını kullanan Gomis, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0

84. dakikada Gençlerbirliği farkı 4'e indirdi. Milinkovic'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Scekic kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 5-1