Galata Kulesi kırmızı beyaza büründü

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.



İstanbul'un sembolleri arasında yer alan kule, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında ışıklandırıldı.



Yansıtılan Türk bayrağıyla kırmızı beyaza bürünen tarihi kule önünde, vatandaşlar ve turistler hatıra fotoğrafı çektirdi.