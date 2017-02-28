GAHİB aracılığıyla 171 ülkeye halı ihraç ediliyor

Türkiye'nin makine halısı ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini tek başına gerçekleştiren Gaziantep'ten geçen yıl GAHİB aracılığıyla 171 ülkeye yaklaşık 1,3 milyar dolarlık halı satıldı.

Türkiye'nin makine halısı ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini tek başına gerçekleştiren Gaziantep'te dokunan halılar pek çok ülkeden ilgi görüyor.



Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin halı üretiminde lider şehri olan Gaziantep'ten GAHİB aracılığıyla geçen yıl 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.



Geçen yıl en fazla halı ihracatının Ortadoğu ülkelerine yapıldığını anlatan Kaplan, Türkiye'nin bu alandaki 2017 hedefinin 2 milyar 200 milyon dolar olduğunu belirtti. Kaplan, "171 ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya, Suudi Arabistan, İran, Irak, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail, Mozambik, Namibya, Benin, Burkina Faso, Kongo, Guyana Jamaika, Peru, Uruguay, Tanzanya, Zambiya, Peru ihracat yaptığımız bazı yerler. Hedefimiz tüm ülkelere Türk halısı satmak." dedi.



Türkiye'den, bu yılın ilk ayında da 146 milyon 76 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını ifade eden Kaplan, bu rakamın 95 milyon 985 bin dolarlık kısmının GAHİB üyelerince gerçekleştirildiğini bildirdi.



Kaplan, bölgenin yıla iyi başladığını, bunu yıl geneline yaymak için çalışacaklarını söyledi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin halı ihracatında makine halısının ön planda olduğunu dile getiren Kaplan, bu yılın ocak ayında 90 milyon 538 bin dolarlık makine halısı ihracatı yaptıklarını ifade etti. Kaplan, "Tufte halı ihracatı 4 milyon 844 bin dolarla ikinci, el halıları 277 bin dolarla üçüncü ve 237 bin dolarlık ihracat yapılan kilim de halı ihracatında dördüncü sırada yer aldı. Bu ürünlerin ihracatını daha da artırmak için sektörel fuarları kaçırmıyoruz." diye konuştu.



Yenilikçiliğe önem verdiklerini ve talep analizleriyle üretim yaptıklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:



"İhracatımızın büyük bölümünü Ortadoğu ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Ocak ayında bu bölgeye 40 milyon 938 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İkinci en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz bölge ise Amerika ülkeleri oldu. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme. İhracatımızın bir bölgede kümelenmesini istemiyoruz. Halılarımızın dünyanın her köşesine satılması için çalışıyoruz.



İhracatta üçüncü sırada ise Avrupa Birliği ülkeleri bulunuyor. Bu bölgeye de 11 milyon 904 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İhracatın kalan kısmını da diğer bölgelere yaptık. Ülke sıralamasına bakıldığında ise Amerika'nın halı ihracatımızda etkili bir bölge olduğunu görüyoruz. Ocak ayında Amerika’ya 22 milyon 209 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 21 milyon 501 bin dolarla Suudi Arabistan ve 4 milyon 515 bin dolarla Irak izledi. İhracatın kalan kısmını da farklı ülkelere gerçekleştirdik."



Ocakta GAHİB üyelerince 95 milyon 895 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını yineleyen Kaplan, kendilerinin ardından ikinci sırayı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin aldığını, bu birliğin de 37 milyon 268 bin dolarlık halı ihracatı yaptığını bildirdi.