Gagası kırık güvercinine "bebek" gibi bakıyor

Adana'da güvercin tutkunu Hilmi Onmaz, kümese dönüştürdüğü minibüsü ile her gün açık alana götürdüğü güvercinlerin içlerinde gagası kırık olan birine "bebek" gibi bakıyor.

Adana'da güvercin tutkunu Hilmi Onmaz, özgürce uçmaları için kümese dönüştürdüğü minibüsü ile her gün açık alana götürdüğü kuşları ile yakından ilgilenirken, içlerinden gagası kırık olan birini ise elleriyle besliyor.



Onmaz, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaşadığı mahallede komşuları rahatsız olduğu, güvercinler de zaman zaman elektrik tellerine takıldığı için minibüs satın alarak içini adeta kümese dönüştürdü.



Araçtaki koltukları söken, camlarını da demir parmaklıklarla kapatan Onmaz, 50 güvercininin çalınmaması için minibüse alarm sistemi de taktırdı.



Minibüsüyle her gün kentteki açık alanlara giderek güvercinlerini besleyen ve kuşların gökyüzünde özgürce uçmasını sağlayan Onmaz, elindeki özel aparatla hayvanları geri çağırıp yeniden minibüsteki yuvalarına koyuyor.



Onmaz, büyük özen gösterdiği güvercinlerinden birine gagası kırık olduğu ve beslenemediği için ayrı ilgi gösteriyor.



Alt gagasındaki kırık nedeniyle yem yiyemeyen ve su içmekte zorlanan güvercinin beslenmesiyle bizzat ilgilenen Onmaz, yemini elleriyle verdiği kuşa adeta bebek gibi bakıyor.



Onmaz, uçamayan, henüz yavru veya damızlık olan ve kuluçkaya yatan kuşlarını ise iki katlı bir evin çatı katında ayda 200 lira kira karşılığı tuttuğu odada besliyor.