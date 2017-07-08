G20 Zirvesi'nde kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.



Erdoğan ve Putin'in Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde gerçekleşen görüşmesinde, Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.