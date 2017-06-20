G20 ülkeleri 60 trilyon dolarlık ekonomiyi yönetiyor

ABD, Japonya, Çin, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin yer aldığı G-20, yaklaşık 60 trilyon dolarlık bir ekonomiyi yönetiyor.

Dünya piyasaları bu ülkelerdeki ekonomik gelişmeleri yakından izliyor.



Yaklaşık 60 trilyon dolarlık ekonomiyi yöneten G-20 ülkeleri arasında, kişi başına düşen milli gelir açısından ABD 57 bin 436 dolarla ilk sırada yer alıyor.



Suudi Arabistan'da kişi başına milli gelir 55 bin 158 dolar, Avustralya'da 48 bin 899 dolar, Almanya'da 48 bin 111 dolar ve Kanada'da 46 bin 437 dolar olarak hesaplanıyor.



Hindistan, G-20 ülkeleri arasında 6 bin 616 dolarla en düşük kişi başına milli gelire sahip ülke olarak dikkati çekiyor.



Bu kategoride Türkiye, 24 bin 912 dolar ile G-20 ülkeleri arasında 12. sırada bulunuyor.