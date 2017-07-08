G20 liderlerinin o konuda anlaştığı iddia edildi

Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Zirvesi'nde bir araya gelen liderlerin, serbest ticaret konusunda anlaşmaya vardığı ancak iklim konusunda anlaşmaya varmak için çaba harcadıkları öne sürüldü.

Alman Haber Ajansının (DPA) resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, yetkililerin, adil olmayan ticaret uygulamaları da dahil korumacılık ile mücadeleye devam etmeyi planladıkları ancak ticarette yasal savunma araçlarının rolünü de kabul ettikleri kaydedildi.



Haberde ayrıca yetkililerin, ABD'yi Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çeken Başkan Donald Trump ile anlaşmaya varmak için mücadele ettikleri aktarıldı.



ZİRVENİN SON GÜNÜ YOĞUN



Bugün ikinci ve son günündeki zirve "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma toplantısıyla başlayacak. Bu toplantının ardından "Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" başlıklı dördüncü oturum yapılacak.



Yaklaşık 65 ülkeden 4 bin 800 gazetecinin akredite olduğu zirvede, kapanış toplantısından sonra G20 Başkanlığının basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi boyunca çok sayıda liderle ikili görüşme yapması bekleniyor.



Almanya'nın "Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek" sloganıyla gerçekleştirdiği zirvede, kendi gündemi dışında, terörle mücadele, Suriye ve Ukrayna'daki ihtilaf gibi uluslararası konuların da ele alınması planlanıyor.