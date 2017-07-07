G20 liderlerinden terörle mücadele bildirisi

G20 zirvesinde liderler terörle mücadele bildirisi yayınladı. Bildiride, dünya çapındaki terörist saldırıları şiddetle kınandı

G20 Liderler Zirvesi'nde yayımlanan terörle mücadele bildirisinde, G20 liderlerinin dünya çapındaki terörist saldırıları şiddetle kınadığı, terörizme ve finansmanına karşı mücadelede işbirliği mesajı verdikleri bildirildi.



Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, G20 liderlerinin terörle mücadele konusunda ortak görüşlerini yansıtan 21 maddelik bildiri yayımlandı.



Bildiride, genel olarak terörle mücadelede uluslararası taahhütlerin uygulanması ve işbirliğinin geliştirilmesi, terörün finansmanına karşı mücadele ve terörizme müsait radikalleşmeye ve terörist amaçlarla internet kullanmaya karşı mücadele konuları yer aldı.



G20 liderlerinin tüm dünya çapındaki terörist saldırıları şiddetle kınadığı, terörizme ve finansmanına karşı mücadelede birleştikleri vurgulanan bildiride, "Bu vahşi eylemler, güvenliğimizi artırmak ve vatandaşlarımızı korumak için işbirliği yapma kararlılığımızı güçlendirdi. Terörizm, savaşılması gereken küresel bir felaket ve terörün güvenli limanları dünyanın her yerinde ortadan kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Bildiride, liderlerin terörle mücadele konusundaki tüm önlemlerin, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuktaki tüm yükümlülüklere uyumlu şekilde uygulanması gerektiğini teyit ettikleri bildirildi.



G20 liderlerinin BM'nin terörizmi önleme ve mücadele çabalarına destek vermeyi taahhüt ettiklerine işaret edilen bildiride, “BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi de dahil olmak üzere terörle mücadele konusunda mevcut uluslararası taahhütlerin uygulanmasını ve BM Güvenlik Konseyinin teröre ilişkin ilgili kararlarına ve hedefli yaptırımlarına uyulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



TERÖRÜN FİNANSMANINA KARŞI MÜCADELE



Çatışma bölgelerinden gelen yabancı terörist savaşçılarla mücadeleye de değinilen bildiride, "Irak ve Suriye gibi çatışma bölgelerinden yabancı terörist savaşçıların geri dönmesi tehdidiyle başa çıkacağız, bunların dünyanın diğer ülkelerinde ve bölgelerinde yer edinmesini önlemek için kararlı kalacağız.” denildi.



Terörün finansmanına karşı mücadelenin önemine değinilerek şunlara yer verildi:



"Uluslararası finans sistemini terörizmin finansmanına tamamen düşman yapmak ve terörizmin finansmanına küresel çaba göstermede kritik bir role sahip olan özel sektörle çalışmak da dahil olmak üzere, uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımını derinleştirmek için kararlılığımızın altını çiziyoruz."



G20 ülkelerinin terörle mücadele eylemlerinin, radikalleştirme ve yeni üyeyle mücadele, terörist hareketleri engelleme ile terörist propagandaya karşı koymayı içeren kapsamlı bir yaklaşımın parçası olmaya devam etmesi gerektiği belirtilen bildiride, terörizmle mücadelenin, teröristlerin kötüye kullandığı temel koşulları kapsamlı bir şekilde ele alması gerektirdiği vurgulandı.



Bildiride ayrıca, medyanın, sivil toplumun, dini grupların, iş dünyasının ve eğitim kurumlarının radikalleşmeyi ve terörizmi önlemeye yardımcı olan bir ortamı teşvik etmede önemli rollerine işaret edildi.