Futbolun zirvesi İstanbul'da buluştu

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen Futbol Zirvesi, sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer aldı.



Etkinliğe aralarında Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın yer aldığı Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig kulüplerinin başkanları ile yöneticileri katıldı.



Barcelonalı milli futbolcu Arda Turan, Medipol Başakşehir'in deneyimli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor'un golcüsü Umut Bulut, Atiker Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner ve Gaziantepspor'un deneyimli savunmacısı Elyasa Süme de organizasyonda sahneye çıktı.



SAHNEDE DOSTLUK RÜZGARI



Zirvede Türk futbolunun paydaşları, dostluk görüntüsü verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan kulüp başkanları, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i tokalaştırması dikkati çekti. Yıldırım ve Özbek, tokalaşmanın ardından gülüşerek birbirlerine sarıldı.

ERDOĞAN, PENALTI KULLANDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından salondan ayrılırken, kurulan sahada penaltı kullandı.



Haliç Kongre Merkezi'nde zirvenin düzenlendiği salonun fuaye alanında kurulan halı sahada eski Fransız milli futbolcu Marcel Desailly'nin koruduğu kaleye penaltı attı. Erdoğan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.



Öte yandan İngiltere'nin Chelsea takımının eski futbolcusu Eddie Newton, Recep Tayyip Erdoğan'a sırtında Cumhurbaşkanı'nın adının yazılı olduğu 10 numaralı Chelsea forması hediye etti.

DÜNYACA ÜNLÜ KATILIMCILAR



Bu yıl ikincisi düzenlenen zirveye, uluslararası alanda tanınan birçok konuk da katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı zirvede düzenlenen panellerde uluslararası spor kamuoyunda tanınan birçok yabancı isim de yer aldı.