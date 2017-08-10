'Futbolda şike kumpası' davası

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasıyla 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 14'üncü duruşmaya, aralarında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu tutuklu sanıklarla 5 tutuksuz sanık ve avukat katıldı.



Duruşma, tutuklu sanıklardan İsmail Özcan'ın savunmasıyla sürüyor.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık Fetullah Gülen'in, 35 yıldan 85 yıla, kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapse mahkum edilmesi öngörülüyor.



İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan ve Prof. Dr. Suat Yıldırım, bir dönem Fetullah Gülen'in avukatlığını yapan Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli hapis cezaları isteniyor.