Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, Makedonya'yla yapacağı özel maç ve 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yla oynayacağı müsabakanın hazırlıkları için yarın İstanbul'da toplanacak.

A Milli Futbol Takımı, Makedonya'yla 5 Haziran Pazartesi günü yapacağı özel maç ve Kosova'yla 11 Haziran Pazar günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakasının hazırlıklarına yarın başlayacak.



Aday kadroya davet edilen oyuncular Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk antrenmanı yapacak. Bu antrenmanda, kulüp takımlarıyla sezonu tamamlayan futbolcular yer alacak.



A Milli Takım'ın Makedonya ile oynayacağı özel maç, 5 Haziran Pazartesi günü TSİ 20.45'te başlayacak.



Makedonya maçının ardından uçakla Üsküp'ten İtalya'nın Trieste kentine gidecek A Milli Takım kafilesi, buradan otobüsle Slovenya'nın Portoroz şehrine geçecek. Kempinski Palace'ta konaklayacak ay-yıldızlılar, Kosova maçı öncesindeki antrenmanlarını ise Koper Futbol Takımı'nın müsabakalarına ev sahipliği yapan Bonifika Stadyumu'nda gerçekleştirecek.



Ay-yıldızlılar, Kosova karşılaşması için 10 Haziran Cumartesi günü Trieste'den uçakla Tiran'a, oradan da otobüsle maçın oynanacağı İşkodra'ya geçecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aynı gün TSİ 18.45'te takımın kamp yapacağı Colosseo Otel'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Kosova maçının hazırlıklarını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



Kosova ile Türkiye arasındaki karşılaşma 11 Haziran Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak.