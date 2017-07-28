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28 Temmuz 2017 16:31 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2017 16:35

Futbolcu Bekir İrtegün'e gözaltı

Futbolcu Bekir İrtegün, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Futbolcu Bekir İrtegün'e gözaltı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İrtegün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bulunuyor.

Avukatıyla emniyete geldiği öğrenilen İrtegün'ün işlemleri sürüyor.  

Başakşehir Spor Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen İrtegün'ün, iki hafta önce yurt dışına çıkmak için havalimanına gittiğinde pasaportuna el konulmuştu.

Etiketler: bekir irtegüngözaltıfetö


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