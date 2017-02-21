Futbol gelecekte kaskla oynanabilir

Prof. Dr. Feza Korkusuz, futboldaki kafa vuruşları ile bunama (demans) arasında ilişki bulunduğunu ortaya koyan araştırmanın, oyuncuların kask kullanmasını gündeme getirebileceğini söyledi.

İngiltere'deki University College London ve Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının gerçekleştirdiği araştırma, uzun süre aktif futbol oynamanın, beyne zarar vererek ileri yaşlarda bunamaya yol açabileceğini ortaya koydu.



14 eski futbolcunun mercek altına alındığı ve ölen oyunculardan 6’sının beyninin incelendiği makale, Acta Neuropathologica dergisinde yayımlandı. Futbol oynarken topa yapılan kafa vuruşları ve yaşanan çarpışmalar ile bunama arasında ilişki olduğunun öne sürüldüğü makale, eski futbolcuların beyinlerinde, demansa neden olan fiziki ve kimyevi değişimi tespit eden ilk çalışma olarak kayıtlara girdi.



Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feza Korkusuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Britanya'daki araştırmanın, 2004'te Alpaslan Şenköylü, İbrahim Yıldıran ve Alparslan Kartal'la beraber imza attıkları "futbolcuların boyun omurlarındaki yaralanmayı inceleyen" çalışmayı ileri götürdüğünü belirtti.



"FUTBOL DÜNYASI 'BIRAKIN OYNASINLAR, GÖSTERİ DEVAM ETSİN' DEMEMELİ"



Sonraki aşamada futbolcular arasında demansın, genel nüfusa oranla daha yaygın olup olmadığını incelemek için sayısı birkaç bine ulaşan bir örneklemi, uzun süreliğine izleyip aynı yaş grubuyla karşılaştırmak gerektiğini dile getiren Korkusuz, araştırmada beyni incelenen futbolcuların 1960'larda oynadığı göz önüne alındığında, dönemin deriden üretilen ağır toplarının bu rahatsızlığa yol açıp açmadığının da incelenebileceğini ifade etti.



Spora özendirirken sporcu sağlığının da korunması gerektiğini belirten Korkusuz, "Futbol ile demans arasında kesin bir bağlantı olduğunu söylemek şu an mümkün değil. Fakat araştırmalar, futboldaki baş ve boyun yaralanmalarının önemli bir sorun olduğunu işaret ediyor. Bu konudaki çalışmaları yaygınlaştırıp elde edilen sonuca bağlı olarak tedbirler alınması gerekebilir. Boyun çevresindeki kasları güçlendirecek hareketlerle yaralanmayı en aza indirebiliriz. Futbolda kafa vuruşlarını yasaklayalım demek için şu an çok erken ancak sporcunun kafasını korumak için Amerikan futbolu ya da tekvandoda olduğu gibi kask kullanımı düşünülebilir. Futbol gelecekte kaskla oynanabilir." diye konuştu.