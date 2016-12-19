Futbol ailesi teröre karşı sahaya çıkıyor

Spor Toto Süper Lig takımlarında forma giyen yerli ve yabancı futbolcular, son dönemde yaşanan terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla dayanışma maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, futbol ailesinin, son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında gösterdiği birlik ve beraberlik çerçevesinde düzenlenen maç, 22 Aralık Perşembe günü "Yıldızlar Karması" adı altında oynanacak.



BJK Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak dayanışma karşılaşmasından elde edilecek tüm gelir bağışlanacak.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.



Organizasyon kapsamında yarın TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in katılacağı bir basın toplantısı düzenlenecek. Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek toplantı, saat 12.00'de başlayacak.

Kaynak: AA