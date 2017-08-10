Fukuşima yakınlarında patlamamış bomba bulundu

Fukuşima nükleer santrali yakınlarında bir inşaat alanında 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı öngörülen bomba bulundu.

Santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, 2011 yılındaki deprem ve ardından yaşanan tsunamide yıkılan reaktörlerden yaklaşık 1 kilometre uzaktaki park yerinde kazı yapan işçilerin bomba bulduğu belirtildi.



Bombanın, reaktörlerdeki tahliye çalışmalarını etkilemeyecek kadar uzak bir alanda bulunduğu ifade edilen açıklamada, inşaat çalışmasının durdurulduğu bildirildi.



Açıklamada, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı tahmin edilen 85 santimetre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğindeki paslı bombanın etrafının çevrildiği aktarıldı.



TEPCO açıklamasında, bomba imha uzmanlarının bombanın bulunduğu yere sevk edildiği bilgisi yer aldı.



İnşaat bölgesinde 2. Dünya Savaşı sırasında askeri bir üs bulunuyordu. Savaşın üzerinden 70 yıl geçmesine rağmen Japonya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma henüz infilak etmemiş bombalar bulunuyor.



