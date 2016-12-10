Fuar stant satışları da TL olacak

CNR Food İstanbul Fuarının stant satışı TL ile olacak.

CNR Food İstanbul Fuarı kapsamında yer alacak stant alanlarının satışı için kurun şubat ayına kadar 2,99 liradan sabitlenmesine ve satışların TL ile yapılmasına karar verildi.



CNR Food İstanbul Fuarından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu ve CNR Holding tarafından 20-23 Eylül 2017'de düzenlenecek fuar kapsamında, paydaşlar stant alanlarının satışını Türk lirası ile yapma kararı aldı.



Bununla birlikte, CNR Food İstanbul Fuar alanında yer alacak stantların satışında kur, Şubat 2017'ye kadar 2,99 liradan sabitlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, CNR Food İstanbul Fuarının Türk gıda sektörünün en büyük uluslararası ticaret platformu olacağını ifade etti.



CNR Food İstanbul ile Türkiye'yi fuar merkezi haline getirmek istediklerini belirten Mete, "Özellikle son 10 yılda önemli bir başarı grafiği sergileyen Türk gıda ve içecek sanayi, gayrisafi milli hasıla içerisinde 300 milyar liraya yaklaşan payı, 40 bine ulaşan işletmesi ve 400 bini aşan çalışanıyla ülkenin en dinamik ve üretken sektörlerinden biri konumunda yer alıyor. Biz bu dinamizmi daha da güçlendirebilmek ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek için küresel ölçekli bir fuar düzenleme kararı aldık." değerlendirmelerini yaptı.



Mete, fuarda 60 bin metrekarelik alanda, binin üzerinde markanın katılımıyla 35 bin profesyoneli ağırlamayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Fuar sayesinde özellikle Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkan bölgelerinden gelecek olan iş insanlarıyla iletişim ve yeni iş bağlantıları gerçekleştirilecek. Dünyada bacasız sanayilerden biri de fuar sektörüdür. Birlik olarak 5-6 ülkeye milli katılım organizasyonları gerçekleştiriyor, fuarların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yıllardır ülkemizde başarılı bir gıda fuarının yapılması arzumuzu bu fuarla hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı ve GDO'suz üretim imajına sahip olan ülkemizin çokça iyi fuarları hak ettiğini düşünüyorum."



Zekeriya Mete, birçok ülkeden 500'e yakın ithalatçıyı Türkiye'ye getirmeyi planladıkları CNR Food İstanbul'u, uluslararası bir fuara dönüştürmeyi hedeflediklerini de dile getirdi.



Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla birçok ülkeye lojistik üs görevini yapabilecek konumda bulunduğunu vurgulayan Mete, "İthalatçıları ülkemizde misafir ederek Türk iş adamlarıyla tüm gıda sektörünü buluşturmak istiyoruz. Fuara katılan her firmaya bir tane ithalatçı firmalarını davet etme fırsatını sunmayı da planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



- "FUAR ÜLKE EKONOMİSİ VE İHRACATINA CİDDİ KATKI SUNACAK"



CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem de CNR Food İstanbul'un Orta Doğu ve Avrasya'nın en büyük gıda fuarı olabilmesi için yola çıktıklarını bildirdi.



Fuarın, Türkiye'nin dünyaya açılan gıda vitrini olacağını, ülke ekonomisi ve ihracatına ciddi katkı sunacağına inandıklarını belirten Erem, şunları ifade etti:



"Türkiye'nin ve dünyanın önemli markalarını buluşturacak olan fuarı, gıda sektörünün en büyük uluslararası ticaret platformu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bütün fuar organizasyonlarımızda olduğu gibi CNR Food İstanbul'da da öncelikli amacımız ülkemizin ve sektörümüzün ihracatına maksimum destek sağlamaktır. Bunun için yurt dışı çalışmalarımıza yoğun bir şekilde başladık. CNR Food İstanbul Fuarına dünyanın dört bir yanından alım heyetleri getireceğiz. Gıda endüstrisini şekillendirecek uluslararası ticaret platformu olmaya aday fuarımızda, dünya gıda endüstrisinin devlerini Orta Doğu, Kuzey Afrika ile birlikte Avrupa ve Asya ülkelerinden gelecek sektör profesyonelleriyle buluşturacağız."

Kaynak: AA