Fransız Frederic Muğla'da Müslüman oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fransız uyruklu Frederic Bau (47), Müslüman olmak için Bodrum Müftülüğüne başvurdu.

Fransız uyruklu Frederic Bau, İlçe Müftülüğünde din görevlileri eşliğinde kelimeişehadet getirip Müslüman oldu.



Müslüman olduktan sonra "Kenan" ismini alan Bau, küçüklüğünden bu yana hep Müslüman olmak istediğini söyledi.



İslam dinini çok araştırdığını, en sonunda tatile geldiği Bodrum'da Müslüman olmaya karar verdiğini aktaran Bau, öldükten sonra çok sevdiği Türkiye'ye defnedilmek istediğini kaydetti.



