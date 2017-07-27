Son Dakika!
27 Temmuz 2017 13:37 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2017 13:41

Fransız Frederic Muğla'da Müslüman oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fransız uyruklu Frederic Bau (47), Müslüman olmak için Bodrum Müftülüğüne başvurdu.

Fransız Frederic Muğla'da Müslüman oldu

Fransız uyruklu Frederic Bau, İlçe Müftülüğünde din görevlileri eşliğinde kelimeişehadet getirip Müslüman oldu.

Müslüman olduktan sonra "Kenan" ismini alan Bau, küçüklüğünden bu yana hep Müslüman olmak istediğini söyledi.

İslam dinini çok araştırdığını, en sonunda tatile geldiği Bodrum'da Müslüman olmaya karar verdiğini aktaran Bau, öldükten sonra çok sevdiği Türkiye'ye defnedilmek istediğini kaydetti.

20170727_2_24965188_24486843

Etiketler: müslümanlıkmüftülüktürkiyeFrederic Baubodrumislammuğla


0Yorum Yap