Fransa’nın Boko Haram ile mücadelesi

Fransa, Afrika’da etkili olan terör örgütü Boko Haram ile mücadele için havadan saldırı düzenleme kapasitesine sahip iki adet insansız hava aracını Nijer’deki üssüne gönderdi.

Savunma dergisi Jane’s Defence, General Atomics tarafından üretilen “MQ-9 Reaper” tipi iki adet insansız hava aracını Nijer’in başkenti Niamey’deki hava üssüne gönderdiğini yazdı. Fransa’nın, bu hava üssündeki “MQ-9 Repaer” tipi insansız hava aracı sayısı son gelenlerle birlikte 5’e çıktı.



Havada 20 saat kalabilen ve 1.5 ton ağırlığında mühimmat taşıma kapasitesine sahip olan bu uçaklar, Hellfire füzeleri ile GBU-12 tipi lazer güdümlü bombalar da taşıyabiliyor.



Söz konusu uçaklar ABD, İngiltere, İtalya ve Hollanda ve Fransız ordusunun envanterinde bulunuyor.