Fransa'dan IKBY'ye referandum uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili "uygun olmayan bir girişim" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, ülkesinin son diplomatik gelişmelere ilişkin tutumu hakkında basın toplantısı düzenledi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu konusunda Bağdat ve Erbil'i görüşmeye çağıran Le Drian, Irak anayasasında, otonomi konusunda çok önemli unsurlar olduğunu ve bu konuların diyalog yoluyla korunması gerektiğini vurguladı.



Le Drian, "Bağımsızlık referandumu bize göre uygun olmayan bir girişimdir." dedi.



Türkiye ve İran da yaptıkları sert açıklamalarla IKBY'nin referandumu iptal etmesini istemişlerdi.



Diğer taraftan Irak Federal Mahkemesi 25 Eylül referandumunun durdurulması kararını vermiş, Irak Yönetimi de çeşitli açıklamalarla referanduma tepkilerini dile getirmişti. En son, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.