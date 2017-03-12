Fransa'dan 'gerginliğin düşürülmesi' çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, bazı AB ülkeleri ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa olarak, Türkiye ve bazı AB ülkeleri arasında yaşanan son gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca Türkiye’ye tahriklerden kaçınması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.



Fransız bakan, sorumlu davranmanın ve gereksiz polemiklerden kaçınılmasının gerekli olduğu görüşünü vurguladı.



Almanya’nın ardından Hollanda, Türk yetkililerin anayasa referandumu ile ilgili ülkelerinde toplantı yapmasına yasak getirmişti.



Öte yandan merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Fransa’da yaptığı toplantıyı engellemediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı François Hollanda’ı eleştirdi.



Fillon, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Hollande’ın toplantıyı engellemeyerek diğer AB ülkeleri ile dayanışmayı kırdığını" iddia etti.