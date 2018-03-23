Fransa’da Süpermarkette Silah Sesleri
Fransa’nın güneyindeki Trebes kasabasında bir süpermarketten silah sesleri duyuldu.
Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı kaydedildi.
Yerel L'Independant gazetesinde, Trebes kentindeki süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyonunun sürdüğü, süpermarkette 2 ölü, 12 yaralının olduğu bilgisi yer aldı.
Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirdiğini yazdı.
Kaynak: Ajanslar