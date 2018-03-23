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23 Mart 2018 14:00 | Son Güncelleme: 23 Mart 2018 14:45

Fransa’da Süpermarkette Silah Sesleri

Fransa’nın güneyindeki Trebes kasabasında bir süpermarketten silah sesleri duyuldu.

Fransa’da Süpermarkette Silah Sesleri

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı kaydedildi.

Yerel L'Independant gazetesinde, Trebes kentindeki süpermarkette güvenlik güçlerinin operasyonunun sürdüğü, süpermarkette 2 ölü, 12 yaralının olduğu bilgisi yer aldı.

Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirdiğini yazdı.


Kaynak: Ajanslar

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