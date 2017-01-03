Fransa'da "otomatik organ bağışı" uygulamasına geçildi

Fransa hükümetinin organ bağışı konusunda getirdiği değişiklik tartışmalara neden oldu. Yeni sağlık yasasına göre, ölmeden önce aksini belirtmeyen herkes tüm organlarını bağışlamış sayılacak.

Ulusal Mecliste geçen ay kabul edilen sağlık yasası değişikliğine göre, yeni yılın başlamasıyla "otomatik organ bağışı" uygulamasına geçildi.



Şimdiye kadar bir kişinin, öldükten sonra organlarının başka birisine nakledilmesi için sağlığında buna ilişkin bildirimde bulunması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile üç yol izlenerek, organ bağışına karşı çıkıldığının resmi kayıtlara geçirilmesi gerekiyor.



Klasik yöntem kullanılarak kişi dilekçe ile organlarını bağışlamayı reddedebileceği gibi, yeni uygulama sonrası hizmete giren özel internet sitesi aracılığıyla bu prosedürü yerine getirebilecek. Kişinin ölümünden sonra yakınlarına, organ bağışını reddettiğine dair yazılı bir bildirimi veya bir ses kaydının olup olmadığı da sorulacak.



ORGANLARIN TÜMÜ YERİNE BİRİNİ BAĞIŞLAYABİLME SEÇENEĞİ



Yeni yasayla vatandaşların herhangi bir organını bağışlamayı reddedebilmesi imkanı da getirildi. Şimdiye kadar organ bağışı konusunda ayrım yapılamıyordu. Vatandaşlar organ bağışına karar verirken ya tüm vücudunu bağışlıyor ya da tamamen bağışa karşı çıkıp reddedebiliyordu. Fransız vatandaşları, 2017 yılı itibarıyla tercih ettikleri bir organını bağışlayabilecek.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemenin organ bağışını yaygınlaştırma amaçlı olduğunu ve değişiklikle bağışın daha kolaylaştığını savunuyor. Sosyal medya üzerinde düzenlemeyi eleştiren çok sayıda kişi ise, "ölmeden önce organ bağışı konusunda işlem yapmamış herkesin, otomatik bir şekilde bağışçı olacağını" belirterek itiraz ediyor.



Fransa'da, 2015 yılı verilerine göre her üç aileden biri, yakınlarının organlarının bağışlanmasına karşı çıktı. Bunun yanında Fransız halkının yüzde 86'sının organ bağışına sıcak baktığı ancak bu kişilerden sadece yüzde 39'unun konuyla ilgili işlemleri yaptırdığı belirlenmişti.