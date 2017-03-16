Fransa'da liseye silahlı saldırı

Fransa'da, okuduğu liseye, üzerinde pek çok ateşli silahla saldırı düzenleyen 17 yaşındaki öğrenci, 8 kişiyi yaraladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Henry Brandet, Fransız BFM televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'nın güneyindeki Grasse şehrinde bulunan Alexis de Tocqueville lisesindeki saldırıyı, aynı liseden 17 yaşındaki bir öğrencinin düzenlediğini ve saldırganın polis tarafından yakalandığını kaydetti.



Saldırganın üzerinde pek çok silah bulunduğunu ifade eden Brandet, bu kişinin polis veya istihbarat örgütleri tarafından takip edilmediğini söyledi.



Olayda okulun müdürü dahil toplam 8 kişinin yaralandığını bildiren Brandet, saldırganın yanında başka bir kişi olabileceği konusunda herhangi bir bilgi edinmediklerini belirtti.



Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis, bölge için saldırı alarmı vermiş ve insanların evlerinden çıkmamalarını istemişti.