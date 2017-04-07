Fransa'da nükleer enerji tartışması

Ülkenin, en eski nükleer enerji santralinin kapatılmasına uzun tartışmaların ardından şartlı onay verildi.

Fransa'nın nükleer enerji santrallerini işleten şirket (EDF), ülkenin en eski nükleer santralinin kapatılmasına uzun tartışmalarının ardından şartlı onay verdi.



Ülkenin en eski nükleer santralinin kapatılmasına uzun tartışmalarının ardından şartlı onay veren EDF'nin yönetim kurulu, ülkenin enerji tüketiminde sorun yaşanmaması için Flamanville'de inşa edilen yeni nesil nükleer enerji santralinin inşaatı bitene kadar eski santralin açık tutulması görüşünü benimsedi.



Fransa'da çevre örgütleri yeni nesil nükleer enerji santralinin 2019 yılından önce hizmete girmeyeceğine dikkati çekerek, eski santralin kapatılmasının geciktirilmesine tepki gösterdi.



Greenpeace başta olmak üzere diğer çevre örgütleri, "eski" ve "güvenli olmadığı" gerekçesiyle Fessenheim'in kapatılması için yıllardır mücadele veriyor.



Cumhurbaşkanı François Hollande, seçilmeden önce çevreci seçmenlerin desteğini alabilmek için Fessenheim’in kapatılması sözünü vermiş ancak bu vaadini tutamamıştı.



Fransa, 58 reaktör ile nükleer enerji üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyor. Ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 76'sını nükleer enerji santralleri karşılıyor.



220 bin civarında işçinin çalıştığı nükleer enerji santrallerinin yıllık cirosu ise 46 milyar avro.