Fransa'da milletvekili seçimi başladı

Fransa'da milletvekili genel seçimlerinin ilk turu başladı.

Fransız seçmenler, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başında. Seçimde 7 bin 877 aday milletvekili olmak için yarışıyor.



İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.



Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.



Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti hükümeti kurabilecek. Hiçbir parti bu sayıyı yakalayamazsa koalisyon kurulabilecek.



Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak.



Olağanüstü hal altında düzenlenecek seçimlerde yaklaşık 69 bin oy kullanma merkezinde 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yapacak.



Fransa'nın ana kara topraklarında saat 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, küçük şehirlerde saat 18.00'de (TSİ 19.00), büyük şehirlerde ise saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise değişecek.



266 MİLLETVEKİLİ YENİDEN ADAY DEĞİL



Bu milletvekili genel seçiminde ilk kez, bir milletvekilinin artık yerel yönetimlerde görev yapamayacağı kuralının uygulanacak olması dolayısıyla rekor sayıda milletvekili tekrar aday olmadı.



Bir önceki dönem Ulusal Mecliste bulunan 266 milletvekili seçimde tekrar aday olmamayı tercih etti. Bu da Ulusal Mecliste önemli bir yenilenme yaşanacağına işaret ediyor.



MACRON İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇİM



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve böylelikle hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor. Bazı uzmanlar, genel seçimi iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü turu olarak değerlendiriyor.



Ülkede nisan ve mayıs aylarında yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda tarihte ilk kez merkez sağ ve sol partiler yarış dışı kalırken, ikinci turda Le Pen’e karşı kazanan Macron’un kurmuş olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi, milletvekili genel seçimleri kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor.



Henüz yaklaşık bir yıllık bir politik geçmişi olan Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin milletvekili genel seçimlerinde çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı tartışılırken, Fransız basını, hareketin mecliste çoğunluğu sağlayacağına kesin gözüyle bakıyor.



Ipsos-Sopra Steria adlı araştırma kuruluşunun 7-8 Haziran'da yaptığı son seçim anketine göre, genel seçim sonucunda Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi mecliste 397 ila 427 milletvekili sayısıyla çoğunluğu elde edecek. Diğer yandan merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) 95 ila 115 sandalyeyle ikinci, Sosyalist Partinin (PS) 22-32 sandalyeyle üçüncü parti olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna katılma başarısı gösteren ve ikinci turda 10,6 milyon seçmenin oyunu alan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephenin (FN) 5 ila 15 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.



PEJ UMUT OLDU



Genel seçimde yarışacak partilerin arasında Türklerin kurduğu bir parti de yer alıyor. Fransa'da 2015 yılında göçmen kökenliler tarafından kurulan Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ) ilk kez katılacağı genel seçimde ülke genelinde 52 aday çıkardı.



PEJ'in seçimde diğer partilerle yarışacak olmasının Türkler ve azınlıklar için önemli olduğu değerlendiriliyor.



