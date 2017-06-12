Fransa'da Macron'un hareketi seçimden zaferle çıktı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin liderlik ettiği ittifak, seçimde Meclis çoğunluğunu elde edecek oy oranına ulaşarak zaferle çıktı.

Fransa İçişleri Bakanlığının milletvekili genel seçimi ilk turu oy sayım sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (REM) ile ittifak kurduğu Demokrasi Hareketi (MODEM), Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin çoğunluğunu elde edebiliyor.



İçişleri Bakanlığın kesinleşmemiş verilerine göre, ülkede dün yapılan seçimde kullanılan oyların tamamı sayıldı.



Meclis çoğunluğunun 289 milletvekili ile sağlandığı ülkede, oyların da yaklaşık yüzde 32,32'sini alan REM ile MODEM ittifakı, Ulusal Meclisteki 390 ila 430 arasındaki milletvekilliğini kazanarak çoğunluğu elde edebiliyor.



Merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifak seçmenlerin yüzde 21,56 oyunu alarak milletvekili sayısı 85-125 arasında kalırken, Sosyalist Parti (PS) liderliğindeki ittifak ancak yüzde 9,51 oy oranıyla 22-32 arasında milletvekili çıkarabiliyor.



Öte yandan Ulusal Mecliste aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisini (FN) yüzde 13,20 oy oranıyla yalnızca 5 ila 15 milletvekilinin, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketini ise yüzde 11,02 oy oranı ile 11 ila 21 milletvekilini temsil etmesi bekleniyor.



Bölgelerin çoğunluğunda iki adayın 18 Haziran'daki ikinci tura kaldığı seçimlerde, sonuçlar ikinci turun ardından netleşecek.



SANDIĞA GİTMEYENLERİN ORANI REKOR DÜZEYDE



İçişleri Bakanlığının sonuçlarına göre, toplam 47 milyon 571 bin 484 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 51,29 oldu. Buna göre, 2 seçmenden biri sandığa gitmedi.



Milletvekili genel seçimlerin ilk turlarında 1958'den bu yana sandığa gitmeyen seçmenlerin, bu seçimde en yüksek orana ulaşması dikkati çekti. Sandığa gitmeyenlerin oranı 2012'de seçmenlerin yüzde 42,78'i, 2007'de yüzde 39,56'sı ve 2002'de 35,58 idi.



SAĞ VE SOL BÜYÜK KAN KAYBETTİ



Fransa'da genel seçimlerin sonuçları Cumhurbaşkanı Macron ve hareketinin büyük başarı sağladığını gösterirken, merkez sağ ve solun ise büyük kan kaybettiğine işaret ediyor.



Milletvekili genel seçimi ilk tur sonucuna göre, son iktidar PS kuruluşundan bu yana en kötü oy oranını aldı.



Sosyalist Parti Genel Sekreteri Jean-Christophe Cambadelis de ilk tur seçimde yüzde 10 civarında oy almasını, genel olarak solun özelde de Sosyalist Partinin gerilediğini belirterek bunu "tarihi bir gerileme" olarak tanımlamıştı.



Cambadelis, seçimde aday olduğu Paris'in 16. bölgesinde Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin adayı ve Dijital Gelişmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Mounir Mahjoubi'ne karşı kaybederek seçimin ilk turunda elendi.



Nisan ayında yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda elenen PS'in adayı Benoit Hamon, bu sefer de milletvekili genel seçimin ilk turunda yarış dışı kaldı.



Merkez sağın seçim kampanyasını yürüten François Baroin, seçimin ardından bu seçimin Fransa'da 5. Cumhuriyet tarihinin en az katılımlı seçimleri olarak tarihe geçeceğini dile getirerek, "Bu durum Fransız toplumundaki kırılmaların büyüdüğüne işaret ediyor." demişti.



"FRANSA GERİ DÖNDÜ"



Başbakan Edouard Philippe, seçimin ilk turuna ilişkin yaptığı açıklamada, sandığa gitmeyen seçmen sayısının fazlalığına rağmen vatandaşların mesajının açık olduğunu söylemişti.



"Fransa geri döndü." değerlendirmesinde bulunan Philippe, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, göreve gelmesinin üzerinden henüz bir aylık süre geçmiş olmasına karşın Fransa ve yurt dışında güven, irade ve cesaret sembolü olduğunu kaydetmişti.



Gelecek pazar yapılacak seçimlerin ikinci turunda da oy kullanmanın önemini vurgulayan Philippe, "Gelecek pazar Ulusal Meclis ülkemizin yeni yüzüne sahip olacak." diye konuşmuştu.



AŞIRI SAĞ VE SOL



Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa'nın (FI) lideri Jean-Luc Melenchon da gençlerin ve alt sınıfın bir ay önceki cumhurbaşkanı seçimindeki kadar seferber olmadığını belirterek "İkinci turda Cumhurbaşkanı Macron veya adaylarının mutlak güce sahip olmalarına izin vermeyin." ifadesini kullanmıştı. Melenchon, oldukça yüksek olan sandığa gitmeyenlerin sayısının da Macron'a istediği değişikliği yapma hakkı verilmeyeceğinin kanıtı olduğunu savundu.



Le Pen, sandık çıkış sonuçlarının açıklanmasından sonra milletvekili adayı olduğu Henin-Beaumont'da basın açıklaması yapmıştı. Seçimlere karşı Fransız seçmenin heyecansız olduğunu ve siyasi arenanın sessizce değiştiğini belirten Le Pen, "Siyasi hayatın yeniden oluşumu devam ediyor. Bay Macron'un partisi, Sosyalist Parti (PS) ve Cumhuriyetçi Partiyi (LR) yutuyor." ifadelerini kullamıştı.



Haftaya yapılacak ikinci turda çok sayıda milletvekili kazanabileceklerini vurgulayan Le Pen, "Tüm yurtseverleri sandığa davet ediyorum. Macron'un siyasetine güçlü bir muhalefet olmalı." diye konuşmuştu.



Bu arada milletvekili genel seçiminde Paris'in banliyölerinden Garges-les-Gonesse bölgesinde aday olan İslamofobi ile Mücadele Derneğin Eski Başkanı Cezayir asıllı Samy Debah seçimin ilk turunda yüzde 13,94 oy alarak ikinci tura geçti.



Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti, hükümeti kurabilecek.



7 bin 877 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adayları doğrudan meclise girecek, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.



Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.