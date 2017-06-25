Fransa'da Macron'dan memnuniyet oranı arttı

Fransa'da yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 64'ü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan memnun olduğunu belirtti.

Fransa'da, araştırma şirketi Ifop'un 18 yaşından büyük bin 883 kişiyle yaptığı ankete göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan memnun olanların sayısı, seçimlerin yapıldığı mayıstan bu yana 2 puan artarak yüzde 64'e yükseldi.



Macron'dan bir şekilde memnun olduğunu belirten kişilerin oranı yüzde 54 olurken, çok memnun olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 10 olarak belirlendi.



Katılımcıların sadece yüzde 12'si Macron'dan hiç memnun olmadığını bildirdi.



BAŞBAKAN PHİLİPPE'DEN MEMMUN OLANLARIN ORANI YÜZDE 59



Başbakan Edouard Philippe hakkında yapılan memnuniyet anketinde ise katılımcıların yüzde 59'u oldukça memnun olduklarını ifade ederken, yüzde 5'i ise çok memnun olduğunu belirtti.



Philippe'ten hiç memnun olmayanların oranı ise yüzde 8'de kaldı.



Fransa'da Macron 7 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçilmiş, Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi 18 Haziran'da ise milletvekili genel seçiminin ikinci turundan zaferle çıkarak Ulusal Mecliste çoğunluğu yakalamıştı.



Macron, Philippe'i 7 Haziran'dan sonra geçici, 18 Haziran'dan sonra ise hükümeti kurmakla görevlendirmişti.