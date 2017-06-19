Fransa'da Macron dönemi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin liderliğindeki ittifak (LREM-MoDem), genel seçimin ikinci turunda Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etti.

Fransa'da ilklerin yaşandığı seçimin sonuçlarına göre, 424 aday ilk kez seçilerek Meclis'e girdi ve Fransa Ulusal Meclisi'nin yüzde 75'inin yenilendi.



İçişleri Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, LREM ile Demokrasi Hareketi (MoDem) ittifakı, 350 milletvekilliğini kazanarak 577 sandalyeli Ulusal Mecliste hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.



Merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın (LR-UDI-DVD) milletvekili sayısı 137'de kalırken Sosyalist Parti (PS) liderliğindeki ittifak ancak 45 milletvekili çıkarabildi.



Ulusal Meclis'te aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisini (FN) yalnızca 8 milletvekili, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin içinde bulunduğu ittifakı (FI/PCF) ise 27 milletvekili temsil edecek.



Seçimlere yüzde 57,36 oranı ile sandığa gitmeyen vatandaşlar damga vurdu. Fransa tarihinin en az katılımlı genel seçimi olarak tarihe geçen oylama, aynı zamanda yüzde 6,93 oranında tepki oylarının (Beyaz oy) kullanılmasıyla da dikkati çekiyor.



Seçimlerde ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici sonuçta mecliste temsil tartışmalarını yeniden başlatan oy kullanma oranları ile bağlantılı tablo oldu. Buna göre, 577 milletvekilinden 350'sini çıkaran Macron'un hareketi, 47 milyon 292 bin 967 seçmenden sadece 8 milyon 927 bin 222'sinin oyunu aldı. Bu durum, LREM-MoDem ittifakının toplam seçmenin sadece yüzde 18,88'inin oyuyla Meclis çoğunluğunu sağladığını gösteriyor.



LE PEN İLK KEZ SEÇİLDİ



Aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) lideri Marine Le Pen, ilk kez milletvekili seçilerek Ulusal Meclis'e girmeyi başardı. Şimdiye kadar Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olarak seçilen Le Pen ile 7 aday daha seçilerek Fransız aşırı sağı adına başarı sağladı.



Sonuçların açıklanmasından sonra basın açıklaması yapan Le Pen, "Meclis'te siyasi grup kuramayacak olmamız skandaldır." ifadelerini kullanarak Meclis'te milletvekili sayısına göre değil, alınan oy oranına göre siyasi grup kurulması için çalışmaların yapılması çağrısında bulundu.



Le Pen, Macron ve ekibinin Fransa'yı felakete sürükleme görevini üstlendiklerini ileri sürerek "Fransa'nın çözülmesine karşı direniş gösteren tek güç biziz." diye konuştu.



KORSİKA'DA MECLİS'TE



Seçimlerde Fransa açısından bir başka ilk daha yaşandı. Şimdiye kadar Ulusal Meclise girmeyi başaramayan "Pe a Corsica" (Korsika İçin) partisinin üç adayı milletvekili seçildi.



Böylece, Korsika Adası'nın bağımsızlığı için mücadele eden ve ayrılıkçı fikirleri savunan Michel Castellani, Jean-Felix Acquaviva ve Paul-Andre Colombani, partilerini Meclis'te temsil etme hakkı kazandı.



Fransa'ya bağlı olan ve Sardunya adasının kuzeyinde bulunan 330 bin nüfuslu Korsika Adası 1960'lardan bu yana bağımsızlığını kazanmak için mücadele veriyor.



SOLUN HEZİMETİ



Sosyalist Parti, tarihinin en ağır yenilgisini alarak Hollande dönemindeki yanlış politikalarının kurbanı oldu. İlk sonuçların açıklanmasından sonra başarısızlığı kabul eden Sosyalist Parti Genel Sekreteri Jean-Christophe Cambadelis, istifa ettiğini açıkladı.



Cambadelis, parti merkezinde yaptığı basın açıklamasında sonuçları değerlendirdi.



"Kendi sorumluluğumu sakin bir şekilde kabul ediyorum." diyen Cambadelis, "Macron'un zaferi tartışılamaz." ifadeleriyle Yürüyüş Hareketi'ni tebrik etti. Cambadelis, Macron'un Meclis'te sağladığı mutlak çoğunluğun Fransa'nın sosyal ve siyasi gerçeklerini yansıtmadığını da iddia etti.



Cambadelis, "Sol tümden değişmelidir, temelde olduğu gibi, şekil olarak da değişmelidir. Fikirleri olduğu kadar organizasyonunu da değiştirmelidir ve yeni bir dönem başlatmalıdır." sözleriyle görevinden istifa ettiğini kaydetti.



AŞIRI SOL DA TEPKİLİ



Fransa'da aşırı solu temsil eden Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon da katılım oranlarına dikkati çekerek "Dar bir azınlık tüm güce sahip oldu. Sandığa gitmeyen bu çoğunlukta ben bir enerji görüyorum. Bu enerji ortaya çıkabilir ve mücadeleye geçebilir." dedi.



Fransa Komünist Partisi (PCF) ile ittifak yaparak seçime giren Melenchon, 27 milletvekili ile Meclis'te siyasi grup kurma hakkını kazandı.



AĞIR TOPLAR MECLİS DIŞI KALDI



Son hükümette bakanlık yapan 4 adayın da içinde bulunduğu Fransız siyasetinin çok sayıda ağır topu seçimi kaybederken eski Başbakan Valls'in 139 oy farkıyla kazandığını ilan ettiği sonuca itiraz edildi.



Buna göre Hollande döneminin Sağlık Bakanı Marisol Touraine, Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas, Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem ve Çalışma Bakanı Myriam El Khomri seçilemeyerek meclis dışı kaldı.



Seçimi kaybedenler arasında eski bakan ve geçen hafta kampanya sırasında saldırıya uğrayan Nathalie Kosciusko-Morizet, Aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin Genel Başkan Yardımcısı Florian Philippot, solun önemli isimlerinden Christian Paul ve Sosyolog Jean Viard da yer alıyor.



Ayrıca bu dönem meclise veda edenler arasında Sosyalist Parti Genel Sekreteri Cambadelis dışında partinin Cumhurbaşkanı Adayı Benoit Hamon ve eski Bakan Cecile Duflot’nun ismi dikkati çekiyor.



Eski Başbakan Manuel Valls, seçim bölgesi Evry’de büyük mücadele ile götürdüğü yarışı sadece 139 oy farkıyla önde tamamladı. Valls'in zaferini ilan etmesinden kısa süre sonra rakibi Boyun Eğmeyen Fransa (FI) adayı Farida Amrani bir açıklama yaparak sonuçlara müdahale edildiğini ileri sürerek yeniden sayım için başvuruda bulunacaklarını kaydetti. Amrani, çok sayıda seçim bürosunda seçmenlere müdahale edildiğini ve sonuçların değiştirildiğini de ekledi.



YENİ KABİNE BU HAFTA AÇIKLANACAK



Seçimlerin sona ermesiyle Edouard Philippe'in başkanlık ettiği kabine, bugün "nezaket istifasını" sunacak.



Cumhurbaşkanı Macron'un seçim sonuçlarını değerlendirmesi ve seçilen yeni adayların görevlerine başlaması gibi gelişmelerden sonra Philippe 2 hükümetinin, iki gün içinde Macron tarafından görevlendirilmesi bekleniyor.



Mevcut hükümette yer alan 6 bakan da seçilmeyi başardı. Yeni kabinenin ilanından sonra bakanlar, 30 Haziran'da 2 günlük bir kampa girecek. Aynı zamanda Meclis'te çoğunluğu oluşturan LREM-MoDem üyesi 350 milletvekili de aynı tarihte 2 günlük bir kampa alınarak siyaset, meclis ve parti hakkında bilgilendirilecek.



27 Haziran'da meclisin yeni başkanı belirlenecek, 4 Temmuz'da ise Başbakan Philippe yeni Meclis'e hitap ederek hükümet programını açıklayacak.



Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin siyasi partiye dönüşümü çalışmaları da temmuz ayının ilk yarısında başlatılacak. LREM'in partileşme sürecinin zorlu bir mücadeleye sahne olacağı belirtiliyor.