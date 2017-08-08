Son Dakika!
08 Ağustos 2017 09:05 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2017 09:06

Fransa'da gençlik kampına yıldırım düştü

Vienne bölgesinde bulunan bir gençlik kampına yıldırım düşmesi sonucu 10 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Fransa'da gençlik kampına yıldırım düştü

Fransa'nın batısında bulunan Vienne bölgesindeki bir gençlik kampına yıldırım düşmesi sonucu 10 öğrenci ve 1 öğretmenin yaralandığı belirtildi.

Vienne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lathus-Saint-Remy kasabası yakınlarında, 13-16 yaşlarındaki 16 öğrencinin bulunduğu yaz kampına yıldırım düştü.

Olayda biri ağır olmak üzere 10 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Kampın bulunduğu Lathus-Saint-Remy kasabası Belediye Başkanı Jacques Campain, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, yıldırımın kampın elektrik tesisatının bulunduğu bölüme isabet ettiğini kaydetti.

Etiketler: gençlik kampıfransayıldırımLathus-Saint-Remy


0Yorum Yap