Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarına yargıdan yakın takip

Fillon ve Le Pen’in ardından bağımsız aday Macron’un Ekonomi Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Las Vegas’ta katıldığı bir etkinliğin finansmanı konusunda savcılık ön soruşturma açtı.

Fransa‘da cumhurbaşkanlığı seçimine katılan merkez sağın adayı François Fillon ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen’in ardından, bağımsız aday Emmanuel Macron hakkında da savcılık ön soruşturma başlattı.



Cumhurbaşkanlığı seçiminin güçlü adaylarından Emmanuel Macron’un Ekonomi Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Las Vegas’ta katıldığı bir etkinliğin finansmanı konusunda savcılık tarafından ön soruşturma açıldığı bildirildi.



BFM televizyon kanalı, savcılığın Las Vegas’ta düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığının masraflarını ödediği etkinliğin organizasyonunun ihaleye çıkartılmadan bir şirkete verildiği gerekçesiyle, “iltimas" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Fransız kanalı, soruşturmanın doğrudan bağımsız aday Macron’u hedef almamasına rağmen, sorumlu olduğu bakanlığın ilgili dairesinin hatası yüzünden cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında başının ağrıyabileceği yorumunu yaptı.



Fransız firmaların yurt dışındaki tanıtımı için geçen yıl ocak ayında düzenlenen ve Macron’un konuşmacı olarak davet edildiği teknoloji fuarı için bakanlığın bütçesinden yaklaşık 400 bin avro harcanmıştı.

ADAYLARA YARGI KISKACI



Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağın adayı François Fillon ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen’in de yargı ile son günlerde aralarının iyi olmadığı biliniyor.



Ulusal Mali Suçlar Savcılığı, Fillon hakkında "kamu fonlarının kötüye kullanılması" suçlamasıyla bugün dava açılmasını kararlaştırdı.



Eşi ve iki çocuğunu hiç çalışmadan "danışman" sıfatıyla devletten maaş aldırmakla suçlanan François Fillon'a soruşturma açan savcılık, Fillon'u 15 Mart'ta ifade vermeye çağırdı.



Paris savcılığı, Marine Le Pen hakkında yolsuzluk davası açarken, aşırı sağcı lider 3 Mart’ta savcılığa ifade vermeye gitmeyi “dokunulmazlığını” gerekçe göstererek reddetti.



Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier ve aşırı sağcı liderin yakın arkadaşı Catherine Griset’in Avrupa Parlamentosunda (AP) danışman kadrosunda gösterilerek, gerçekte parti adına çalıştırılmaları yüzünden hem Fransa’da hem de AP’de soruşturma açılmıştı.



Anketler, nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunu Le Pen ve Macron’un ilk iki sırada bitireceğini ortaya koyuyor.