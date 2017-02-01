Fransa’da cami kapatıldı

Fransa’da Aix-en-Provence kentindeki bir cami imamının, radikal ideoloji ve ayırımcılığı teşvik ettiği gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı olağanüstü hal çerçevesinde Dar-es-Salam isimli caminin kapatıldığını bildirdi.

Fransa’da imamı, radikal ideoloji ve ayrımcılığı teşvik ettiği gerekçesiyle, ülkenin güneyinde bulunan Aix-en-Provence kentindeki bir cami kapatıldı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dar-es-Salam isimli cami, olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde, imamı radikal ideoloji ve ayırımcılığı teşvik ettiği gerekçesiyle kapatıldı." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, caminin imamının bölgedeki cemaate yönelik, "sosyal baskı oluşturacak radikal söylemlerinin" kapatılma kararında etkili olduğu bildirildi.



Fransa’da olağanüstü hal uygulamasının ilanından bu yana yaklaşık 20 cami ve mescit kapatıldı.



Paris’in 6 bölgesinde 13 Kasım 2015’te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.