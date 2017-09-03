Fransa'da bazı kamu şirketlerinin hisseleri halka arz edilecek

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bazı kamu şirketlerinin hisselerinin halka arz edileceğini ve elde edilen gelirle inovasyona yatırım yapılacağını bildirdi.

France Inter radyo kanalına konuşan Philippe, yaptıkları çalışmanın tam anlamıyla bir özelleştirme olmadığını, kamu şirketlerinin hisselerinin halka arzını planladıklarını kaydetti.



Gelecek haftalarda programın detaylarını açıklayacaklarını bildiren Başbakan Philippe, elde edilecek gelirin ise inovasyonun finansmanı için harcanacağını belirtti.



Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de bir süre önce yaptığı açıklamada, inovasyonun finansmanı için 10 milyar avro kaynak oluşturmayı planladıklarını kaydetmişti.



Paris Havaalanları İşletmesi ile Fransa Şans Oyunları Şirketinin bu çerçevede halka arz edilebileceği bildiriliyor.



Fransa'da önceki hükümetlerin özelleştirme programlarına rağmen devlet halen yaklaşık 1,1 milyon kişinin çalıştığı yaklaşık bin 600 şirkette pay sahibi durumunda.