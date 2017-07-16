Fransa’da ’15 Temmuz Nöbeti’

Fransa’nın doğusunda bulunan Molsheim kentinde yaşayan Türkler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatlarını kaybeden şehitler için akşam namazından sabah namazına kadar nöbet tuttu.

Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıkları hakkında, "Konsolosluğun önüne gelip, toplanan insanlarımızı, sizleri orada bir arada görünce, bayraklarla ve kararlı bir şekilde o duruşu görünce, yalnız değiliz, hep birlikteyiz, buradayız ve ne olursa olsun dim dik ayakta kalırız, bu hainlere de geçit vermeyiz diyebildik." dedi.



Fransa’nın doğusunda bulunan Molsheim kentinde yaşayan Türkler, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında hayatlarını kaybeden şehitler için akşam namazından, sabah namazına kadar nöbet tuttu.



Strazburg Başkonsolosu Çınar, Molsheim ve Çevresi Türk Kültür Derneği tarafından düzenlediği ve AA foto muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan bir serginin de açıldığı anma gecesinde yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizi birlikte rahmetle anmak, gazilerimize tekrardan şükranlarımızı sunmak ancak böyle bir organizasyonla, hakkıyla mümkün olabilirdi.” ifadelerini kullandı.



Normal koşullarda görevi gereği başkonsolosların resmi kıyafetlerle programlara katıldığını ama bu akşam farklı bir kıyafetle geldiğini belirten Çınar, “Geçen sene 15 Temmuz akşamı bu haberi aldığımızda vatandaşlarımız başkonsolosluğumuzun önünde toplanırken, ben de oraya gittiğimde üstümde bu kıyafet vardı. O günü hatırladım ve bugün bunu giyerek sizin karşınıza çıktım. Şehitlerimizi anma programına böyle katıldım.” diye konuştu.



Darbe söylentilerini herkes gibi televizyondan duyduğunu ve korktuğunu anlatan Çınar “Neden korktum? İnsani bir duygu. Biz şu an memleketimizden uzaktayız ve sizler benden daha iyi biliyorsunuz bu duyguyu. İnsan memleketinden ayrılırken, bir daha dönüp-dönmeme, dönüp de aynı şekilde bulamama korkusu yaşar. İşte 15 Temmuz’da o alçaklar bize o korkuyu biraz daha yaşattılar.” değerlendirmesinde bulundu.



Başkonsolos Çınar, “Çünkü buradayız, yurt dışında. Fakat konsolosluğun önüne gelip, toplanan insanlarımızı, sizleri orada bir arada görünce, bayraklarla ve kararlı bir şekilde o duruşu görünce, yalnız değiliz, hep birlikteyiz, buradayız ve ne olursa olsun dim dik ayakta kalırız, bu hainlere de geçit vermeyiz diyebildik.” dedi.



Dernek Başkanı Tahsin Kara da geçen yıl aynı saatlerde Ankara’da olduğunu ve Genelkurmay Başkanlığında görev yapan yeğenini ziyaret ettiği sırada darbe girişiminin başladığını belirterek, “Hayatımın en kötü anlarıydı. Unutamadım ve hala bu ihaneti unutamıyorum. Şükürler olsun kısa sürede hainleri def etmeyi başardık.” ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 45 yıldır Fransa’da yaşadığını kaydeden Kara, yurt dışında yaşayan vatandaşların bazı duyguları mutlaka yaşaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



“Daha sonra ise asla unutamayacağım güzellikler gördüm Türkiye'mizde. Demokrasi nöbetleri beni çok etkiledi ve burada Fransa’da bu nöbetleri herkesin görmesini, tatmasını istedim. Bu nedenle böyle bir etkinliğe karar verdik.”



Molsheim kentindeki 15 Temmuz nöbetine, Strazburg Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Naim Kavlak'ın yanı sıra Molsheim ve çevresinde bulunan Türk derneklerinin yöneticileri ile binden fazla vatandaş katıldı.