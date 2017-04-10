"Fransa sömürgesi ve 2011 devrim mücadelesi" sergisi

Tunus'un Kartaca kentinde açılan sergi, 8 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Tunus'un Kartaca kentinde "Fransa sömürgesi ve 2011 devrimi döneminde Tunus halkının mücadelesi" konulu sergi açıldı.



SERGİ FOTOĞRAFLARI



Tunus Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Eğitim bakanlıkları işbirliğinde "Şehitler Günü" dolayısıyla düzenlenen serginin açılışı, Kartaca'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı misafirhanesinde yapıldı.



Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin açılışını yaptığı sergiye, aralarında Kültür Bakanı Muhammed Zeynel Abidin ile Kültür Bakanı Naci Celul'un de bulunduğu kalabalık bir davetli grubu katıldı.



Tunus Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hasan el-Arfavi, "Bu tablolar, Tunus halkının tarihini ve direniş mücadelesini tanıtıyor." dedi.



Ressamlar ve fotoğraf sanatçılarının eserlerini buluşturan sergide, Zeynel Abidin Bin Ali rejiminin yıkılmasıyla sonuçlanan 14 Ocak 2011 devrimi ve 1881 yılından Tunus'un bağımsızlığını kazandığı 1956'ya kadar süren Fransa sömürgesi dönemi ile Tunus halkının terörle mücadelesini konu alan eserler sergilendi.



Tunuslu öğrencilerden de büyük ilgi gören sergi, 8 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.



Fransız askerlerinin, "Tunus Parlamentosu" ve "özgürlük" sloganlarıyla gösteri düzenleyen Tunuslulara müdahale ettiği ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği 9 Nisan 1938 dolayısıyla ülkede her yıl 9 Nisan'da "Şehitler Günü" etkinlikleri yapılıyor.